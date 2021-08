Speciale difesa: Ong, nuovo gruppo di mercenari siriani in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo cambio della guardia per i mercenari siriani in Libia. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, circa 130 combattenti siriani sono stati rimpatriati dopo l’arrivo di nuove forze per sostituirli. Il 10 luglio scorso, il Sohr aveva riferito che l'intelligence turca e le forze sostenute dalla Turchia si stavano apprestando a inviare altri 150 mercenari siriani in Libia. Secondo l’Osservatorio, questi cambi avvengono ogni 15 giorni per mantenere lo stesso numero di mercenari in Libia. L’Ong riferisce che i combattenti vengono reclutati con uno stipendio mensile di 500 dollari e la promessa di ottenere il passaporto turco. I mercenari vengono trasportati dalle aree sotto controllo turco nel nord della Siria negli aeroporti militari della Turchia e, da lì, trasferiti in Libia per difendere le forze del governo di unità nazionale di Tripoli. Il Sohr stima che rimangano circa 7.000 mercenari siriani nel Paese nordafricano. (Lit)