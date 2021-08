Speciale difesa: Bielorussia, Biden firma nuove sanzioni, colpiti Comitato olimpico ed entità industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anniversario delle elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020 non accettate dalla comunità internazionale, il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che impone ulteriori sanzioni nei confronti del leader Aleksandr Lukashenko e al suo regime per il loro "continuo assalto" contro le aspirazioni democratiche e diritti del popolo bielorusso, repressione e abusi transnazionali, affronti alle norme internazionali e corruzione. È quanto riferisce la Casa Bianca, secondo cui con tale ordine esecutivo si autorizza l'imposizione di sanzioni di blocco a persone che operano in determinati settori identificati dell'economia bielorussa, incluso il settore della difesa e della sicurezza; comparto energetico e del cloruro di potassio; settore dei prodotti del tabacco, delle costruzioni e dei trasporti. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta inoltre emettendo la sua più grande serie di sanzioni fino ad oggi contro individui ed entità bielorusse. Fra queste c'è Belaruskal, una delle più grandi imprese statali della Bielorussia, fra i principali produttori mondiali di potassio e una fonte di ricchezza illecita per il regime. (Nys)