Speciale difesa: Egitto, al via esercitazione "Badawi 2021" con munizioni vere

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, generale Mohamed Farid, ha assistito all'attuazione della fase principale della manovra "Badawi 2021", effettuata da un'unità della Seconda armata da campo con munizioni vere, che rientra nel quadro del piano annuale di addestramento al combattimento per le forze armate. Lo ha detto il portavoce militare egiziano, Gharib Abdel Hafez, in una nota su Facebook. "Vi trasmetto i saluti e l'apprezzamento del presidente Abdel Fattah al Sisi e del ministro della Difesa Mohamed Zaki per i vostri sforzi e sacrifici, sia nelle missioni di addestramento sia nelle missioni di combattimento a cui siete assegnati per eliminare elementi terroristici e mantenere la stabilità del situazione della sicurezza nel nord del Sinai", ha detto Farid. Il capo di Stato maggiore ha elogiato l'"eccezionale" livello di prestazione degli elementi partecipanti alla manovra, sottolineando il desiderio del Comando generale di portare tutte le forze armate ai massimi livelli di efficienza e di elevata prontezza al combattimento. (Res)