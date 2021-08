Speciale difesa: Mozambico, esercito, con forze ruandesi eliminati almeno 70 jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ruandesi e mozambicano dispiegate nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, hanno eliminato almeno 70 combattenti jihadisti nelle operazioni che hanno condotto alla riconquista della città di Mocimboa da Praia, da un anno in mano dei miliziani. Lo ha detto a "Ria Novosti" il comandante della postazione di Kitumba, commentando la recente riconquista della città portuale. Il militare ha precisato che nelle operazioni nessuno è stato fatto prigioniero e che secondo le informazioni ufficiali del governo mozambicano i ribelli si sono ritirati. La presa di Mocimboa è stata annunciata dal portavoce delle forze armate ruandesi, il colonnello Ronald Rwivanga, il quale in una dichiarazione su Twitter ha precisato che la città, "una delle principali roccaforti dell'insurrezione da oltre due anni, è stata presa dalle forze di sicurezza ruandesi e mozambicane". Il Ruanda ha iniziato a schierare il suo contingente di 1.000 uomini a Cabo Delgado all'inizio di luglio per aiutare le autorità di Maputo a combattere i terroristi, stabilizzare l'area e ripristinare l'autorità statale nelle aree conquistate dalle milizie jihadiste, note come al Shabaab e affiliate allo Stato islamico. Le forze ruandesi stanno lavorando a stretto contatto con le Forze armate di difesa del Mozambico (Fadm) e con le truppe sudafricane dispiegate nell'ambito della Comunità dei sviluppo dell'Africa australe (Sadc). La provincia di Cabo Delgado ospita fra i più grandi progetti di gas naturale liquefatto di tutta l'Africa. Fra questi quello di Total, del valore di 20 miliardi di dollari. (Res)