Milano: Boccalini (Taxiblu), stretta sui monopattini elettrici un buon segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La preannunciata stretta sui monopattini elettrici con l'introduzione di nuove limitazioni e regole - commenta in una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 - è senza dubbio un buon segnale e speriamo aiuti a riportare un po’ di ordine nel caos mobilità degli ultimi anni. A Milano in particolare dove i monopattini elettrici e tanti altri mezzi di mobilità alternativa sono presenti in gran numero, il rischio di incidenti negli ultimi anni è aumentato in maniera direi importante. Senza contare che spesso ad un uso non 'coscienzioso' del mezzo almeno qui in città si è aggiunto anche quello di percorsi ciclo pedonali pericolosi, spesso non propriamente collocati in posizioni idonee rispetto alla sede stradale. Cose che oltre a causare rallentamenti del traffico cittadino - continua Boccalini - hanno come dicevo aumentato il rischio di incidenti anche talvolta purtroppo gravi tra monopattini, mezzi ciclabili e veicoli. Siamo, credo tutti, favorevoli ad un modello di città nella quale trovi ampio spazio un a mobilità sempre più sostenibile ma al contempo dove il codice della strada valga e venga rispettato e fatto rispettare a tutti" conclude. (Com)