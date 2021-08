Libia: domani nuova riunione virtuale del Foro di dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene domani un nuovo incontro virtuale del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), l’organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite che ha nominato le attuali autorità provvisorie della Libia. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, i lavori saranno aperti in mattinata dall’inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubis, che pronuncerà un discorso di circa 15 minuti. Successivamente si terrà la presentazione delle quattro proposte della Base costituzionale redatte dal cosiddetto “Comitato del consenso”. Lo scorso mese di luglio, nel tentativo di favorire un accordo, Kubis aveva chiesto a ogni cinque membri dell’Lpdf di nominarne uno per creare un nuovo gruppo ristretto teso ad appianare le divergenze sulle questioni in sospeso: ne è venuto fuori un comitato di circa 13 -14 membri, appunto il “Comitato del consenso”, che si è già riunito in videoconferenza poche settimane fa. Dopo la presentazione delle proposte, il programma prevede gli interventi dei 74 membri del Foro, che avranno a disposizione quattro minuti ciascuno a partire dalle 11:30 circa. La conclusione dei lavori è prevista nel pomeriggio, attorno alle 17, e sarà affidata nuovamente all’inviato delle Nazioni Unite. L’obiettivo è quello di trovare un accordo di massima sulle regole e i meccanismi delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per il 24 dicembre 2021, nel giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. (Lit)