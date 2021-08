Covid: Commissione Ue, altri 35 milioni di euro per vaccini a Paesi del Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aumentato da 40 a 75 milioni di euro il suo pacchetto di assistenza per assicurare vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19 ai sei Paesi del Partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. Con questi 35 milioni di euro aggiuntivi, secondo quanto riferisce una nota della Commissione Ue, Bruxelles punta a dare complemento al sostegno nella lotta al Covid in arrivo tramite l'iniziativa Covax. I 35 milioni di euro stanziati oggi si aggiungono ai 40 milioni di euro sbloccati lo scorso febbraio per i sei Paesi del Partenariato orientale. "L'Ue è determinata a sostenere i nostri vicini orientali per accelerare le vaccinazioni, in quanto questo sarà decisivo per mettere fine alla pandemia e per lanciare la ripresa socio-economica della regione", ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi.(Beb)