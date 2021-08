Ambiente: Pavanelli (M5s), per sopravvivere servono cambiamenti radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ormai evidente, "l'allarme è confermato dai fatti: se vogliamo sopravvivere dobbiamo avere il coraggio di attuare cambiamenti radicali, decisivi, senza remore e senza timore". Lo ha affermato la senatrice del Movimento 5 stelle e componente della commissione Ambiente di Palazzo Madama, Emma Pavanelli, intervistata dal quotidiano La Notizia. "Per quanto riguarda la transizione ecologica - ha aggiunto Pavanelli - dobbiamo ancora fare tantissimo. Bisogna innanzitutto proseguire con le politiche sull'efficientamento energetico dell'edilizia privata, prolungando il superbonus 110 per cento ed estendendolo anche all'edilizia pubblica. Serve poi un deciso cambio di marcia in tema di gestione dei rifiuti: la semplificazione delle autorizzazioni per bruciare rifiuti nei cementifici deciso dal governo – ha sottolineato la senatrice – non sono coerenti con le politiche europee sull'economia circolare né con le politiche verso la riduzione delle CO2. Bisogna osare di più, puntare sull'economia circolare", ha spiegato Pavanelli a La Notizia. "Le imprese e la pubblica amministrazione devono fare vera transizione ecologica e non 'green washing'. Ecco perché - ha concluso la senatrice M5s - dobbiamo vigilare affinché i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) siano spesi nel rispetto delle linee guida dell'Ue". (Com)