Covid: Farmacap a Regione Lazio, pronti a supporto su vaccini, contrasto a pandemia e tamponi nelle scuole

- È partita in questi giorni la proposta di collaborazione interistituzionale rivolta agli uffici della Regione Lazio e avviata da Farmacap, azienda speciale farmasociosanitaria capitolina attiva sin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria nell'attività di contrasto al Covid-19. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. Una vera e propria "chiamata alle armi" - spiegano dal Campidoglio -, con cui Farmacap ha chiesto alla Regione Lazio di attivare una partnership per potenziare le azioni già avviate relative all'informazione e alla diffusione dei comportamenti idonei al contrasto della diffusione del virus, al rafforzamento dei servizi di supporto psicologico per i disagi causati dalla pandemia, a implementare la copertura vaccinale (Farmacap a oggi conta 61 farmacisti vaccinatori che è possibile impiegare in attività specifiche), e ad avviare un servizio di screening nelle scuole per quanto attiene alla gestione dei tamponi. (Com)