Lavoro: Ccnl multiservizi, dipendenti approvano il rinnovo con il 97 per cento di voti favorevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, dopo la sottoscrizione, avvenuta il 9 luglio 2021, dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, hanno dato avvio alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, che si è conclusa venerdì scorso, 6 agosto. Lo riferisce un nota, secondo cui l’esito delle votazioni ha espresso un’ampia maggioranza di consenso, facendo registrare il 97 per cento di voti favorevoli dei partecipanti alle assemblee consultative, confermando l’approvazione già emersa nell’Attivo unitario delle delegate e dei delegati del 16 luglio 2021. A seguito del risultato positivo riportato, le OO.SS. hanno dato alle Associazioni datoriali firmatarie l’immediata disponibilità a procedere alla stesura del testo complessivo. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti nazionali ringraziano le lavoratrici e i lavoratori per la partecipazione alla consultazione ed esprimono soddisfazione per l’ampio consenso espresso, segno di una convinta condivisione del risultato realizzato, ottenuto soprattutto grazie all’impegno, alle iniziative e alle mobilitazioni che le lavoratrici e lavoratori hanno realizzato durante la lunga trattativa. (Rin)