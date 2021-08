Nicaragua: richiamati per consultazioni ambasciatori Messico, Argentina e Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Nicaragua, Rosario Murillo, ha annunciato il richiamo in patria per consultazioni degli ambasciatori presso l'Argentina, la Colombia, la Costa Rica e il Messico. Una misura, si legge in una nota, adottata "in reciprocità" a quella con cui i relativi governi criticavano l'ondata di arresti nei confronti delle opposizioni. "Il governo ha seguito e considerato con serietà e maturità, e con la pazienza della nostra fratellanza caraibica, i costanti e immeritati segnalamenti irrispettosi, interventisti e le ingerenze nei nostri affari interni da parte dei governi menzionati su temi che riguardano solo i nostri popoli e il nostro governo", ha scritto Murillo accusando la capitali stranierei di azioni "ciniche". "Respingiamo categoricamente queste inaccettabili modalità di imitazione caricaturale da parte di coloro che, violentando la nostra Patria grande (la regione latinoamericana) , si sono arrogati funzioni che nessuno ha concesso loro, in aperta violazione del diritto internazionale, dei diritti umani, imitando in modo vergognoso le potenze colonialiste, imperialiste e distruttrici delle nostre culture e modalità di vita". (segue) (Mec)