Nicaragua: richiamati per consultazioni ambasciatori Messico, Argentina e Colombia (4)

- Le forze di sicurezza sono inoltre intervenute contro Berenice Quezada, già miss Nicaragua nel 2017 e aspirante vice presidente nel ticket con l'ex "contras" Oscar Sobalvarro lanciato dalla Cxl. Agli arresti anche l'ex ambasciatore e portavoce nazionale dell'alleanza Cittadini per la libertà (CxL), Mauricio Diaz. L'uomo "è stato catturato all'uscita della procura mentre si dirigeva verso casa, quando la polizia, dopo aver colpito il figlio e l'avvocato che lo accompagnavano, se lo è portato via a un destino sconosciuto". Diaz, si legge in un comunicato delle forze di sicurezza nicaraguensi, è accusato di violazione dell'articolo uno della discussa legge sulla sovranità nazionale. Il diplomatico è infatti ritenuto responsabile di sovvertire "l'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione, incitare l'ingerenza straniera negli affari interni, sollecitare interventi militari, organizzare finanziamento delle potenze straniere per portare a termine atti di terrorismo e destabilizzazione". Diaz, già ambasciatore in Costa Rica, era stato convocato con "carattere urgente" in procura, tre giorni dopo che la polizia ne aveva impedito l'uscita dal Paese. (segue) (Mec)