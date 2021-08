Nicaragua: richiamati per consultazioni ambasciatori Messico, Argentina e Colombia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clamore ha suscitato l'esclusione della Cxl, principale forza anti governativa, dalle urne: Il Consiglio supremo elettorale (Cse) ha accolto la denuncia del Partito liberale costituzionalista (Plc), che in parlamento è attualmente la principale forza di opposizione, ma che ha manifestato l’intenzione di collaborare col governo. Il Plc ha chiesto al Consiglio elettorale di escludere Cxl sostenendo che la sua leadership da parte di una cittadina con doppia cittadinanza, statunitense e nicaraguense, sia illegale. Il Consiglio ha accolto la richiesta sostenendo che il partito non ha seguito le “regole tecniche legali” previste per le organizzazioni politiche. Inoltre, ha privato la leader, Carmella Rogers Amburn, nota anche come Kitty Monterrey, della cittadinanza nicaraguense. Rimasta con la sola cittadinanza Usa, la donna potrebbe essere espulsa. (segue) (Mec)