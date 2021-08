Roma: professionista incensurata spacciava da casa ad Acilia, arrestata 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spacciava dalla sua casa di Acilia ma il via vai ha insospettito i carabinieri che, dopo una celere indagine, hanno arrestato una 44enne romana, professionista e incensurata. I militari da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo l’abitazione della donna dato l'insolito movimento di persone, note per essere dedite all’uso di stupefacente. I Carabinieri, pertanto, hanno organizzato un blitz e, nel momento più favorevole, hanno bussato alla porta dell’abitazione facendo scattare un’approfondita perquisizione. L’attività ha portato al sequestro di quasi 100 grammi di droghe di vario genere, nonché di tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente. La pusher è stata immediatamente denunciata al Tribunale di Roma e la droga, unitamente al resto del materiale, è stata sequestrata e custodita in caserma.(Rer)