Kenya: espulso l'imprenditore turco Aydin, accusato di terrorismo e rapporti con vicepresidente Ruto

- Il governo del Kenya ha espulso dal paese l'investitore turco Harun Aydin, accusato di terrorismo e di relazioni poco chiare con il vicepresidente William Ruto. Secondo quanto riferito da "Garowe online", l'imprenditore è stato espulso nella notte fra domenica e lunedì, come confermato dal suo avvocato Ahmednasir Abdullahi, il quale ha inoltre precisato che è stata annullata l'udienza in tribunale dove avrebbe dovuto presentarsi ieri. "Il governo (keniota) si è reso conto che (Aydin) non può sostenere un procedimento penale", ha scritto su Twitter il legale, confermando che l'imprenditore turco "è stato espulso" dal Kenya. Il legale ha da parte sua puntato il dito contro il procuratore Noordin Haji per aver - è la sua versione - inventato accuse contro l'uomo d'affari turco. Harun Aydin è stato arrestato in Kenya venerdì scorso, 6 agosto, al suo rientro dall'Uganda, dove secondo quanto riferito avrebbe dovuto concludere un accordo di investimento. Fonti citate da "Garowe online" e dalla stampa keniota sostengono tuttavia che il vicepresidente keniota, William Ruto, avrebbe dovuto partecipare alla conclusione dell'affare, questione che in Kenya ha sollevato ampie critiche al già poco apprezzato numero due del governo. Sarebbe collegato a questi dubbi l'episodio vissuto da Ruto lo scorso 3 agosto, quando il vicepresidente è stato costretto a rimanere per ore in aeroporto prima di ricevere l'autorizzazione per volare in Uganda. Il vicepresidente era già stato in viaggio in Uganda a luglio scorso, quando è stato ritratto con il capo dello Stato, Yoweri Museveni. (segue) (Res)