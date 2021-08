Kenya: espulso l'imprenditore turco Aydin, accusato di terrorismo e rapporti con vicepresidente Ruto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruto ha di recente accusato i funzionari del suo governo di boicottarlo per le frequenti lotte politiche interne, e accusato l'esecutivo di "criminalizzare" gli investitori esteri per ragioni politiche. In un messaggio pubblicato su Twitter, il vicepresidente ha affermato che "l'investitore turco Harun Aydin è vittima dell'arroganza dall'alto verso il basso generata dal clientelismo e dai cartelli che criminalizzano le imprese", e ha definito la sua espulsione dal paese come una "tragedia della meschinità politica". In Kenya, Ruto è da tempo ai ferri corti con il presidente Uhuru Kenyatta, in quello che viene interpretato come un contenzioso di successione. Promesso da Kenyatta come candidato ufficiale del partito Jubilee, oggi al governo e che in passato ha suggellato la riconciliazione tra le loro due etnie - i Kalenjin e i Kikuyu - dopo le violenze del 2007-2008, Ruto è stato nei fatti declassato da Raila Odinga, attuale delfino del capo dello Stato. All'inizio di ottobre, una risoluzione di Jubilee ha proposto di ritirare il suo status di vicepresidente del partito, scatenando anche lotte violente fra i suoi sostenitori e quelli di Kenyatta, che quel mese hanno provocato due morti. (Res)