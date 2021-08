Imprese: Confcommercio, Tari troppo alta a Rozzano e "maglia nera" a Boffalora Sopra Ticino nei piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarta edizione dell'indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con i Servizi Tributari: una capillare analisi della Tari, la tassa rifiuti, per le utenze non domestiche in 226 Comuni - escluso quello di Milano che non è confrontabile con gli altri per popolazione e afflusso di non residenti - classificati in grandi, medi e piccoli (da oltre 30 mila abitanti a meno di 5 mila) con un benchmark di riferimento della tariffa media Tari e individuando discostamenti/anomalie. Rozzano e Sesto San Giovanni hanno la situazione più difficile. A Sesto San Giovanni la tariffa Tari è il doppio (31,2 contro 15,6) del benchmark per le attività commerciali classificate ad alta tassazione per la produzione di rifiuti (bar, ristoranti, esercizi alimentari, fiori e piante) ed è vicina al triplo (18,3 contro 7) per le medie e grandi superfici di vendita (supermercati, ipermercati ecc.). Rozzano è una "maglia nera" per la tassa rifiuti con tariffe lievitate in tutti gli ambiti delle utenze non domestiche: oltre il doppio (32,7 contro 15,6 del benchmark) nelle attività ad elevata tassazione e nelle medie/grandi superfici di vendita (14,4 contro 7). (segue) (Com)