Imprese: Confcommercio, Tari troppo alta a Rozzano e "maglia nera" a Boffalora Sopra Ticino nei piccoli Comuni (2)

- Criticità a Bresso per le attività ad alta tassazione (23,9 contro 15,6) e a Paullo (15,2 contro 7) e Pieve Emanuele (19,2 contro 7) dove è più del doppio la tariffa Tari per le medie e grandi superfici di vendita. Non bene, inoltre, Trezzano sul Naviglio che ha un livello tariffario della tassa rifiuti più alto in tutte le categorie: in particolare nelle imprese ad alta tassazione 21,8 contro il benchmark di 10,4 e nelle medie/grandi superfici 11,6 contro 5,3. Anche ad Arconate, nel Magentino, tariffe più alte in tutti i valori di riferimento (soprattutto per le imprese ad elevata tassazione: 24,4 contro 11,8). Tariffe superiori si riscontrano anche a Mulazzano (Lodi): 21,6 contro 11,8 per le imprese ad alta tassazione e 12,5 contro 6,2 nelle medie/grandi superfici. La "maglia nera" va a Boffalora Sopra Ticino nel Magentino: più del doppio (37 contro 10) per le attività commerciali ad elevata tassazione e nelle medie/grandi superfici di vendita (16,2 contro 5,1), ma con valori tariffari elevati anche in tutte le altre categorie di imprese. (segue) (Com)