Imprese: Confcommercio, Tari troppo alta a Rozzano e "maglia nera" a Boffalora Sopra Ticino nei piccoli Comuni (3)

- Per i grandi Comuni ogni incremento percentuale di raccolta differenziata comporta un risparmio medio nelle tariffe della tassa rifiuti di 0,56 euro al mq. Nei piccoli Comuni, invece, l'incremento nella quota di raccolta differenziata comporta un aumento del costo tariffario di 0,36 euro al mq. Nei grandi Comuni al di sotto della percentuale di riferimento per la raccolta differenziata (71 per cento) è in particolare Rozzano (51 per cento). Valori lievemente inferiori per Segrate (67 per cento, ma con una media tariffe che resta al di sotto del benchmark) e Sesto San Giovanni (69 per cento). Nei medi Comuni "virtuoso" nella raccolta differenziata è Pogliano Milanese (83 per cento contro una media del 74 per cento), ma le tariffe della Tari sono comunque mediamente più alte del benchmark. Pieve Emanuele ha una bassa raccolta differenziata (57 per cento) e tariffe mediamente più elevate. E' Assago ad avere la percentuale più bassa di raccolta differenziata (54 per cento) con tariffe comunque sotto il benchmark. Nei piccoli Comuni la percentuale più alta di raccolta differenziata è a Colturano (Melegnanese) con il 90 per cento contro una media del 76 per cento. La più bassa a Montanaso Lombardo (Lodi): 52 per cento. (Com)