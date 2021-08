Rifiuti: sindaco Guidonia, stop autorizzazioni Tmb e discarica, non prenderemo scarti né da Roma né da altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Guidonia, Michel Barbet, ha chiesto ieri nel corso della riunione con il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il ritiro delle autorizzazioni del Tmb che insiste sul suo territorio. In un post su Facebook il sindaco spiega che nella "partecipata riunione convocata dal prefetto di Roma" e alla "quale erano presenti tra gli altri anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e rappresentanti di Regione Lazio e Città metropolitana, io, insieme all'assessore all'Ambiente Antonio Correnti, ho ufficializzato la richiesta di ritiro delle autorizzazioni e ribadito la piena contrarietà di Guidonia Montecelio a ogni ipotesi di utilizzo di Tmb e discarica dell'Inviolata con rifiuti provenienti da Roma o da qualunque altra parte. Nella delibera di giunta - prosegue Barbet -, votata la scorsa settimana, abbiamo spiegato le nostre ragioni per le quali, con una nota a mia firma, abbiamo chiesto ufficialmente alla Regione Lazio ai sensi del Testo unico ambiente, il riesame dell'autorizzazione con la quale potrebbe entrare in funzione l'impianto Tmb. Riesame finalizzato, chiaramente, al ritiro della stesse per mutate condizioni ambientali e urbanistiche che possono seriamente compromettere la salute pubblica e la salubrità del nostro territorio". (segue) (Rer)