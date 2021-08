Rifiuti: sindaco Guidonia, stop autorizzazioni Tmb e discarica, non prenderemo scarti né da Roma né da altri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fiduciosi che il prefetto e tutti i convenuti abbiamo compreso le ragioni di una città martoriata da oltre un trentennio di sversamenti di rifiuti che stanno mettendo in pericolo la salute dei cittadini - prosegue il sindaco di Guidonia -, arrecando un danno concreto al nostro ambiente ed alla nostra terra. La conferenza dei servizi, che era aperta da 11 anni ed è stata chiusa da questa amministrazione, ha indicato un chiaro percorso di caratterizzazione e monitoraggio finalizzati alla bonifica dell'area della discarica, che sarebbe completamente inficiato da ulteriori conferimenti e da camion colmi di immondizia che lo comprometterebbero inesorabilmente". Barbet ha intrapreso le azioni ostative alla riapertura degli impianti a seguito di una lettera inviata dall'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, al prefetto di Roma in cui si proponeva tra le altre cose la riapertura degli impianti di Colleferro, Roccasecca e Guidonia in vista della chiusura a metà settembre della discarica di Civitavecchia. (Rer)