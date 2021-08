Bulgaria: prosegue lo scontro fra Itn e Alzati Bg! su formazione del nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo scontro fra il partito bulgaro C'è un popolo come questo e la forza politica Alzati Bg! circa la formazione del prossimo governo in Bulgaria. Secondo quanto riporta oggi l'agenzia "Sofia news agency", Itn ha accusato di "tradimento" Alzati Bg! nei confronti delle persone che hanno portato avanti le proteste contro il passato esecutivo. Il deputato di Itn, Tosko Jordanov, ha dichiarato in un'intervista all'emittente "Btv" che i punti dell'agenda di governo erano già stati concordati con cosiddetti partiti "di protesta" di cui Alzati Bg! fa parte. "(Il programma) Include la riforma giudiziaria, il ricalcolo delle pensioni e altre cose, che ora non accadranno perché uno dei cosiddetti partiti di protesta ha tradito l'idea", ha detto Jordanov. Il deputato Itn ha aggiunto che la richiesta del Partito socialista bulgaro (Bsp), altro potenziale sostenitore del nuovo governo, di ritirare la candidatura di Petar Iliev a ministro dell'interno non sarà accolta. (segue) (Seb)