Bulgaria: prosegue lo scontro fra Itn e Alzati Bg! su formazione del nuovo governo (2)

- La forza politica Alzati Bg! ha reso noto in precedenza che non sosterrà l'esecutivo proposto da Itn. Secondo i media locali, il motivo principale sarebbe la composizione della squadra, che non includerebbe abbastanza persone "coraggiose e rispettabili". Il secondo motivo è la mancanza di un documento firmato sulle priorità del prossimo governo. Il Partito socialista ha invece richiesto il ritiro della candidatura di Iliev, al centro di accuse di plagio per alcuni saggi da lui scritti in passato. Petar Iliev, candidato per la carica di vicepremier e ministro dell'Interno nel nuovo governo in Bulgaria, ha dichiarato ieri che "non ha intenzione di rinunciare" alla candidatura. "Sono una vittima di chi sta giocando dietro le quinte e dei media a loro vicini", ha detto Iliev secondo quanto riportava ieri l'emittente "Radio Bulgaria". "Non sono un membro del partito C'è un popolo come questo (Itn). Tuttavia, ho lavorato insieme a Slavi Trifonov e alla sua squadra da quando abbiamo organizzato il referendum nazionale", ha detto Iliev smentendo inoltre di essere un membro di una loggia massonica. Petar Iliev ha infine respinto le accuse di plagio relativa ai suoi libri di diritto costituzionale. (segue) (Seb)