Bulgaria: prosegue lo scontro fra Itn e Alzati Bg! su formazione del nuovo governo (3)

- A differenza di Iliev, ha deciso di rinunciare alla candidatura Momcil Ivanov, inizialmente proposto come prossimo ministro della Giustizia. "Per motivi personali, il candidato alla carica di ministro della Giustizia Momcil Ivanov si è ritirato. La sua dignità gli impedisce di andare avanti dopo tutto quello che ha passato, tutte le dichiarazioni e le pubblicazioni di stampa", ha spiegato Plamen Nikolov, premier designato dal partito Itn lo scorso 6 agosto. Momcil Ivanov, 45 anni, avvocato e professore di diritto commerciale all'Università di Veliko Tarnovo, è stato al centro di polemiche negli ultimi giorni per alcuni post da lui pubblicati sui social network e ora rimossi, in cui critica aspramente la forza politica Bulgaria democratica. (segue) (Seb)