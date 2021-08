Bulgaria: prosegue lo scontro fra Itn e Alzati Bg! su formazione del nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultimo partito, che ora dovrebbe appoggiare il governo proposto da Itn, è quello che più degli altri ha fatto della giustizia e della riforma giudiziaria un punto imprescindibile della propria agenda politica. I post di Ivanov sono diventati noti anche per altre critiche, questa volta dirette dall'avvocato di Veliko Tarnovo a politici che accostava in modo negativo alla figura del magnate naturalizzato statunitense di origini ungheresi, George Soros. "Per la prima volta qualcuno dice no ai politici pagati dai sorosoidi - venditori di madri", ha scritto Ivanov in un post successivamente cancellato. Il primo ministro designato bulgaro Plamen Nikolov ha presentato subito dopo l'annuncio del ritiro di Ivanov la squadra proposta per il nuovo governo al capo dello Stato Rumen Radev. All'incontro con Radev era presente anche il deputato di C'è un popolo come questo, Tosko Jordanov. Il governo proposto avrà due vicepremier, Radi Najdenov per gli affari europei e Petar Iliev per la sicurezza. Radi Najdenov sarà anche ministro degli Esteri e Petar Iliev sarà ministro dell'Interno. Il nuovo ministro della Giustizia proposto è Ivo Atanasov al posto di Momcil Ivanov. (segue) (Seb)