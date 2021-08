Scuola: Regno Unito, record di voti alti all'esame di maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno nel Regno Unito è stato registrato un record di voti alti all'esame di maturità. Come riportato dall'emittente televisiva "Bbc", mentre la scorsa estate il 36,5 per cento degli studenti si era diplomatico con un voto dal nove in su, nel 2021 questa percentuale è salita al 44,8 per cento. Rispetto al 2019, quando gli esami non erano ancora stati annullati e sostituiti con metodi di valutazione alternativi per via della pandemia da Covid-19, questo numero è salito del 75 per cento. Solo questa mattina, 396 mila giovani sono stati ammessi ad un corso universitario che avevano posto in cima alla loro lista di preferenze. L'Ufficio di qualificazione e regolamentazione degli esami, l'Ofqual, ha dichiarato: "Sapevamo da tempo che quest'anno sarebbe stato particolare", rassicurando gli studenti del fatto che siano stati comunque trattati "equamente". (Rel)