© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo la notizia che per trovare una soluzione ai rifiuti di Roma si sta pensando alla riapertura del Tmb di Guidonia, una città che ha già pagato un prezzo molto alto in questo campo, e non solo. Per Guidonia è tempo di risanamento, non di aprire impianti di rifiuti". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi del Pd, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Rer)