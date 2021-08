© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, con il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, si recherà domani in Sicilia per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi che hanno interessato in questi giorni l'Isola.(Com)