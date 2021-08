Tunisia: consigliere Presidente Saied, nessuna data per annuncio prossimo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La personalità che sarà nominata alla carica di primo ministro della Tunisia non è stata scelta ancora dal presidente Kais Saied, ma sarà presto rivelata. Lo ha dichiarato il consigliere del presidente tunisino, Walid al Hajjam, in un’intervista rilasciata ieri all’emittente televisiva di Stato. Al Hajjam non ha specificato una data per l’annuncio del nuovo premier che andrà a formare il governo dopo il licenziamento di Hichem Mechichi da parte di Saied avvenuto lo scorso 25 luglio. Secondo quanto riferito da Al Hajjam il criterio principale con verrà scelto il prossimo premier sarà "la sua capacità di gestire la crisi, impegno per le aspirazioni del popolo e adesione all'etica del lavoro". Al Hajjam ha sottolineato la necessità che questa personalità goda della fiducia del presidente e continui a lavorare in un quadro di coordinamento e sintonia con il capo dello Stato. Il consigliere presidenziale ha aggiunto che "l'attenzione del presidente è attualmente concentrata sulla scelta di un primo ministro appropriato e che la decisione sarà presa al momento opportuno e nel quadro del rispetto della costituzione”. (segue) (Tut)