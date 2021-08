Tunisia: consigliere Presidente Saied, nessuna data per annuncio prossimo premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle decisione di Saied di licenziare Mechichi e sospendere le attività del parlamento per 30 giorni, Al Hajjam ha dichiarato che la road map scelta dal presidente "nasce dai problemi del cittadino tunisino in relazione al sistema politico, oltre che dalle situazioni economici, sociali ed epidemiologica del Paese". Il 25 luglio 2021, alla luce delle manifestazioni violente contro il governo per il miglioramento dei servizi di base alla luce di una crescita dei contagi da Covid-19, Saied ha sospeso il parlamento per trenta giorni e sollevato dalle sue funzioni il primo ministro Hichem Mechichi, oltre a revocare l'immunità dei parlamentari e ordinato ai militari di chiudere la sede del parlamento, assumendo su di sé i poteri dell’esecutivo. La mossa di Saied è stata giudicata dai suoi oppositori un colpo di Stato in violazione dell’articolo 80 della Costituzione tunisina, secondo cui prima di sollevare uno stato di emergenza, il presidente deve consultare il suo primo ministro e il capo del Parlamento, e anche in questo caso il Parlamento non può essere sospeso. In più di un’occasione Saied ha rigettato le critiche assicurando la scelta in tempi rapidi di un nuovo premier. "Conosco molto bene i testi costituzionali, li rispetto e li ho insegnati e dopo tutto questo tempo non mi trasformerò in un dittatore come qualcuno ha detto", ha detto il presidente lo scorso 31 luglio. Il 29 luglio Saied ha nominato come nuovo ministro dell’Interno, Ridha Gharsallaoui, commissario di polizia diventato consigliere per la sicurezza nazionale del presidente, mentre il 6 agosto il capo dello Stato ha nominato il direttore generale della Sanità militare, Ali Merabet, alla guida del ministero della Salute. (Tut)