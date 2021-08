Nigeria: esercito, sventato attacco congiunto di Boko Haram e Stato islamico a Damboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe nigeriane della 25ma Task Force Brigade hanno sventato un attacco alla città di Damboa, nel nord-est della Nigeria, programmato dai miliziani di Boko Haram e dello Stato islamico dell'Africa occidentale (Iswap). Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito nigeriano, Onyema Nwachukwu, precisando che i militari hanno operato nel quadro dell'operazione antijihadista Hadin Kai, lanciata dal governo per rafforzare la risposta militare nello Stato del Borno e in altri confinanti. I combattenti, ha spiegato il portavoce, hanno tentato di infiltrarsi in città senza riuscirci, e sono stati fermati dal fuoco aperto dall'esercito. In questa fase i miliziani hanno subito ferite da armi da fuoco che il portavoce militare ha definito "debilitanti" e che li hanno costretti a battere in ritirata allo sbando. L'offensiva dell'esercito nigeriano contro i miliziani jihadisti è stata rafforzata in particolare dopo che, a giugno scorso, Boko Haram ha confermato la morte del suo leader storico, Abubakar Shekau. (segue) (Res)