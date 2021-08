Nigeria: esercito, sventato attacco congiunto di Boko Haram e Stato islamico a Damboa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le voci dei miliziani raccolte da media vicini al mondo jihadista, Shekau si sarebbe fatto esplodere nella foresta di Sambisa, nel nord-est della Nigeria, dopo aver subito un attacco al proprio nascondiglio dai "concorrenti" di Iswap, la cui influenza negli ultimi anni si è estesa dal nord-est della Nigeria al centro e all'ovest del paese. Facendo esplodere il suo giubbotto, Shekau rifiutava nei fatti di giurare fedeltà a Iswap, aprendo dopo la sua morte colloqui fra i membri delle sue fazioni per un'eventuale fusione, poi concretizzata nei fatti nelle settimane a venire. L'unione delle due fazioni jihadiste rappresenta un pericolo non da poco per la sicurezza delle già martoriate regioni nordorientali della Nigeria, fattore che ha spinto l'esercito a nuovi sforzi per la protezione dei locali. Iswap, riconosciuto dal gruppo dello Stato islamico, nasceva nel 2016 proprio da una scissione con Boko Haram, che ha sempre accusato in particolare degli omicidi di civili musulmani. Dopo essersi rafforzato negli ultimi anni, Iswap è ora il gruppo jihadista dominante nel nord-est della Nigeria e ha rafforzato la portata degli attacchi contro l'esercito nigeriano. (segue) (Res)