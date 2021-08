Nigeria: esercito, sventato attacco congiunto di Boko Haram e Stato islamico a Damboa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'inizio dell'estate l'esercito nigeriano ha dichiarato in varie occasioni di aver inflitto "pesanti perdite" ai "terroristi" dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), di cui avrebbe ucciso almeno 50 miliziani a Damboa, nello Stato nord-orientale di Borno. In una dichiarazione ripresa dalla stampa locale, il responsabile delle comunicazioni dell'esercito, il generale Mohammed Yerima, ha precisato che l'operazione è stata condotta dalle truppe del contingente Hadin Kai in collaborazione con la sua componente aerea. Secondo il portavoce, i miliziani Iswap hanno attaccato "inutilmente" e "a più riprese" la città di Damboa, a bordo di mezzi corazzati e di 12 camion armati di cannoni antiaerei, nonché con veicoli blindati e carichi di esplosivi. Le truppe hanno tuttavia respinto "con successo" l'attacco, distruggendo i veicoli blindati e "neutralizzando oltre 50 terroristi di Iswap". L'episodio si inserisce nel quadro delle continue operazioni che l'esercito sta conducendo in particolare nel nord-est del Paese contro i miliziani Iswap, gruppo secessionista di Boko Haram che sta allargando da tempo la sua influenza nel Paese, in particolare dopo la morte del leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, di cui non è tuttavia stato ritrovato il corpo. (Res)