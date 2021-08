Lecce: spara in strada a Gallipoli, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima mattina di oggi, nel centro di Gallipoli (Lecce), un 21enne avrebbe sparato ad altezza d'uomo contro le colonne del residence Coppola in via Kennedy. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono stati esplosi 16 colpi d'arma da fuoco, nello specifico una mitragliatrice, verso un gruppo di ragazzi, tra i quali sarebbe stata presente anche l'ex compagna con il nuovo fidanzato. Non si sono registrati feriti. Il soggetto ora è ricercato dai carabinieri che esamineranno le diverse videosorveglianze della zona. (Ren)