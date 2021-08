Tunisia: forze sicurezza bloccano protesta dei leader reazionaria Moussi a Cartagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, partito nostalgico del passato regime di Ben Ali) tunisino, Abir Moussi, e alcuni membri della formazione politica reazionaria hanno inscenato ieri un corteo di protesta recandosi in auto verso il Palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Repubblica, ma unità della sicurezza hanno bloccato la strada a livello della rotonda di Karam per impedire loro di proseguire la manifestazione. Lo ha denunciato Moussi in un video diffuso sulla sua pagina Facebook, protestando contro la decisione di far passare altre auto e bloccare il corteo per circa un'ora e mezza. Secondo Moussi, si è trattato di un atto di “repressione” contro i cittadini, nonostante il loro comportamento disciplinato nel traffico. Le unità di sicurezza e traffico hanno consentito solo a due automobili dei membri del partito di passare. (Tut)