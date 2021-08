Libia: Consiglio di Stato concorda regole generali per legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, ha concordato le regole generali per la proposta della legge elettorale, la suddivisione dei collegi elettorali e la ripartizione dei seggi parlamentari nel prossimo foro legislativo. L'accordo, secondo l'ufficio stampa del Consiglio, è arrivato nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza con il Comitato per la preparazione della proposta di legge elettorale presieduta ieri, lunedì 10 agosto, dal presidente del Consiglio di Stato, Khaled al Mishri. "Durante l'incontro sono state riviste le precedenti leggi elettorali per il Congresso generale nazionale e per la Camera dei rappresentanti. Sono state concordate regole generali, sulla base delle quali verrà stabilita la proposta di legge elettorale e la distribuzione dei collegi elettorali e dei seggi", si legge in un comunicato stampa. Il 27 luglio, l'Alto Consiglio di Stato ha annunciato la formazione del comitato incaricato di dialogare con l’analogo gruppo formato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk per esaminare le proposte di preparazione delle leggi per le elezioni presidenziali e legislative previste per il 24 dicembre, nel giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. Allo stato attuale non è ancora chiaro se le consultazioni saranno sia parlamentari che presidenziali. Lo svolgimento del voto è legato al miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno, ma anche del completamento del quadro legale e costituzionale. (segue) (Lit)