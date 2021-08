Libia: Consiglio di Stato concorda regole generali per legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 3 agosto è stata sospesa la sessione parlamentare dedicata alla discussione della legge per l’elezione diretta del presidente, iniziata il giorno prima nella sede provvisoria della Camera dei rappresentanti a Tobruk. I deputati non hanno raggiunto ancora nessuna intesa sui punti della legge elettorale discussi di recente a Roma, in un incontro tenuto a fine luglio dalla commissione dedicata del parlamento, dall’Alta commissione elettorale e dalla Missione dell’Onu in Libia (Unsmil). "La formulazione delle leggi è prerogativa esclusiva della Camera e non è necessario il coordinamento con nessun altro ente al riguardo", ha detto il presidente del parlamento, Aguila Saleh, ignorando così l’Alto consiglio di Stato. Secondo l’accordo politico siglato a Skhirat nel 2015 e compreso nella Dichiarazione costituzionale, Camera e Consiglio di Stato dovrebbero compartecipare alla stesura delle leggi per referendum ed elezioni. (Lit)