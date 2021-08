Laos-Vietnam: visita presidente vietnamita, focus su commercio e investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due leader hanno concordato di celebrare nel 2020 l’anno dell’amicizia e della solidarietà tra i due Paesi, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale. Quello laotiano, che è anche segretario generale del Partito rivoluzionario del popolo Lao (Lprp), ha espresso apprezzamento per il fatto che il suo ospite abbia scelto Vientiane per la sua prima trasferta all’estero da presidente. I due capi di Stato hanno espresso soddisfazione per lo sviluppo della relazione bilaterale negli ultimi anni, con scambi di alto livello nonostante la pandemia di coronavirus e progressi nei settori della difesa e della sicurezza, dell’istruzione e della formazione, del commercio e degli investimenti. (segue) (Fim)