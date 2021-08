Laos-Vietnam: visita presidente vietnamita, focus su commercio e investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale nel primo semestre ha raggiunto 670 milioni di dollari, con un aumento del 36,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020; nel quinquennio 2016-2020 il valore del commercio è stato di 4,8 miliardi di dollari. Il Vietnam, al terzo posto tra i Paesi che investono in Laos, è impegnato in 209 progetti, nei quali sono stati investiti complessivamente 5,2 miliardi di dollari. Nell’anno scolastico 2020-2021 le scuole vietnamite hanno accolto 1.200 studenti laotiani portando il loro numero a quasi 16.100. (segue) (Fim)