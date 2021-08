Vaccino: Costa (Salute), esercenti non devono fare gli sceriffi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esercenti "non devono fare gli sceriffi", ma sapere che tutti all'interno del locale hanno la certificazione verde "credo che sia un elemento di garanzia per gli esercenti stessi". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma "Radio anch'io", su Rai Radio1. "Vi è un'interlocuzione aperta con il ministero dell'Interno: oggi o domani uscirà una circolare che chiarirà in maniera definitiva chi deve fare che cosa", ha aggiunto Costa. "Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo in un momento in cui c'è ancora bisogno del contributo e della collaborazione da parte di tutti, e siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sforzo e sacrificio ai cittadini e alle attività. Ma le grandi sfide come la pandemia - ha concluso il sottosegretario - si vincono con il gioco di squadra". (Rin)