Roma: Raggi, a breve pista ciclabile a via dei Cerchi, lavori in corso

- A breve via dei Cerchi, la strada che costeggia il Circo Massimo, avrà una pista ciclabile. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I lavori sono in corso e già è visibile il nuovo tracciato che si collega a quello di viale Aventino - spiega Raggi -. Intanto via dei Cerchi è più sicura dopo la prima fase dei lavori e sarà ancora più affascinante man mano che i lavori andranno avanti. La stiamo riqualificando grazie al nostro Piano Sanpietrini: marciapiedi più spaziosi, aree curate per il verde e gli alberi, un sistema idraulico più potente per prevenire gli allagamenti durante le piogge. Un altro cantiere - conclude la sindaca - con il quale valorizziamo le bellezze di Roma". (Rer)