Roma 2021: Ghera-Liburdi (Fd'I), grazie a dipendenti Protezione civile, con Michetti saranno valorizzati

- "Con il caldo di questi giorni, e con quello ancora più infuocato che arriverà nelle prossime ore, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i dipendenti della Protezione Civile di Roma Capitale". Così in una nota congiunta Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, e Andrea Liburdi dirigente romano di Fd'I delegato ai rapporti con le associazioni di volontariato, di quartiere e politiche. "Un sistema composto da uomini e donne che lavorano in condizioni a dir poco inadatte, senza sostegno economico e organizzativo da parte del Comune e senza un adeguato coordinamento che pure servirebbe a fronteggiare il rischio incendi delle aree boschive - aggiungono -, il problema annoso della presenza dei cinghiali nelle aree urbane, l'assistenza alle fasce deboli della popolazione e l'organizzazione di eventi e attività all'aperto. Ci sarebbe tanto da fare, a partire da un totale riassetto di tutta la struttura di cui il sindaco è responsabile in quanto autorità territoriale di protezione civile. Ormai il mandato disastroso di Raggi è agli sgoccioli - concludono -, con il futuro sindaco Michetti lavoreremo con tutte le associazioni di protezione civile romane per dare un supporto concreto ed efficace alla Capitale: ce n'è, purtroppo, tanto bisogno".(Com)