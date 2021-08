Libia: Covid, ministero Salute promette di risolvere la carenza di ossigeno in 3 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di ossigeno medico che affligge i centri sanitari nelle regioni occidentali e meridionali della Libia sarà completamente risolta entro tre giorni. Lo ha detto il ministro della Salute del governo di unità nazionale della Libia, Ali Al Zanati, durante un incontro in videoconferenza con i direttori ospedalieri della capitale Tripoli, per discutere dell'aggravarsi della crisi dovuta alla nuova ondata di Covid-19. Il governo non ha rivelato i mezzi che serviranno per risolvere la crisi, ma ha ricevuto tre spedizioni dall'Egitto nell'ultimo periodo per alleviare la crisi che ha spinto alcune municipalità a dichiarare lo stato di emergenza. (segue) (Lit)