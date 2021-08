Libia: Covid, ministero Salute promette di risolvere la carenza di ossigeno in 3 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Taher Abdulaziz, direttore del dipartimento Affari medici del ministero della Salute libico, ha smentito ieri che vi sia stato alcun esaurimento delle scorte di ossigeno in alcun centro sanitario del Paese. In una conferenza stampa con i direttori degli ospedali, Abdulaziz ha detto che nessun caso di decesso è stato registrato a causa dell’esaurimento dell’ossigeno nelle strutture affiliate al dicastero di Tripoli. Il funzionario ha messo in guardia dall’esistenza di parti che diffondono voci false e cercano di causare problemi, interrompendo il servizio rivolto a cittadini e residenti. Il ministero sta gestendo la domanda crescente di ossigeno, e la capacità di stoccaggio delle strutture sarà aumentata da tre a quattro volte nelle strutture pubbliche a livello nazionale, ha detto Abdulaziz. Tutti coloro che esitano a svolgere il loro lavoro ne risponderanno legalmente, ha aggiunto il portavoce, osservando che il Paese si trova in uno stato di emergenza sanitaria. Nel suo discorso, il direttore per gli Affari medici del movimento ha assicurato ai cittadini che i servizi sanitari proseguiranno in tutte le strutture. (segue) (Lit)