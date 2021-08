Cina-Lituania: ministero Esteri Pechino annuncia richiamo ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha deciso di richiamare l'ambasciatore cinese a Vilnius dopo che le autorità lituane hanno consentito a Taiwan di aprire un "ufficio di rappresentanza" nel Paese baltico. È quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese in una nota. "Recentemente, il governo lituano, nonostante le ripetute osservazioni da parte cinese e gli avvertimenti sulle conseguenze di tale gesto, ha annunciato che avrebbe consentito all'amministrazione taiwanese di aprire un ‘ufficio di rappresentanza’ che opererà per conto di ‘Taiwan’”, si legge nella nota del dicastero di Pechino. Il ministero osserva che "la Cina è fortemente contraria a questo, il governo della Repubblica popolare cinese ha deciso di richiamare l'ambasciatore cinese in Lituania e ha chiesto al governo lituano di richiamare il suo ambasciatore in Cina". In precedenza, il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha annunciato che l'isola aprirà un ufficio di rappresentanza in Lituania che sarà basato a Vilnius e si chiamerà "ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania". Il ministro dell'Economia e dell'Innovazione della Lituania, Aushrine Armonaite, ha affermato che la Lituania aprirà un ufficio commerciale a Taiwan tra ottobre e novembre. (Cip)