Vaccino: Costa (Salute), oltre 64 milioni di certificazioni verdi scaricate

- A oggi, oltre 64 milioni di certificazioni verdi sono state emesse dalla piattaforma del ministero della Salute. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma "Radio anch'io", su Rai Radio1. Questo significa "che i cittadini italiani hanno preso consapevolezza dell'importanza di questo strumento", ha aggiunto Costa. "Auspico che la politica dia il buon esempio" perchè ognuno "deve veicolare un messaggio rassicurante e distensivo: le contrapposizioni e lo scontro non sono un bene per il Paese in questo momento", ha concluso il sottosegretario. (Rin)