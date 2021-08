Libia: riparata linea elettrica che alimenta l'impianto di ossigeno a Garian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Garian, nel nord-ovest della Libia, ha annunciato il taglio della linea elettrica che alimenta l'impianto di ossigeno nella città, sottolineando che la Compagnia generale di elettricità (Gecol) si è affrettata a riparare un guasto di natura apparentemente dolosa. Il comune di Garian ha confermato sulla sua pagina Facebook che, dopo gli sforzi compiuti per garantire quantità sufficienti di ossigeno medico ai centri sanitari della città da diverse fonti, tra cui la fabbrica della Nafusa Mountain Company per la produzione di gas medico e industriale, la linea elettrica della fabbrica è stata stata sabotata. Il comune ha affermato che i dipendenti della Gecol sono stati rapidi nel riparare la linea elettrica, mentre gli agenti della sicurezza si sono mossi per arrestare i colpevoli e consegnarli alla giustizia, invitando i cittadini a segnalare qualsiasi informazione che potesse aiutarli.(Lit)