Taiwan: Covid, scattano le nuove regole e riaprono piscine e stadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha adottato da oggi nuove regole, meno restrittive, per il controllo del Covid-19, che rimarranno in vigore fino al 23 agosto. Tra i cambiamenti degni di nota, illustrati ieri dal ministro della Sanità taiwanese, Chen Shih-chung, anche presidente del Centro epidemiologico (Cecc), c'è la riapertura parziale di piscine e stadi di calcio, a condizione che vengano applicati controlli sulle presenze e sui tempi di permanenza. Chen ha spiegato che le regole sull'uso della mascherina rimangono invariate per gli spazi pubblici, con l'obbligo sia al chiuso sia all'aperto. Le aziende devono continuare ad attuare misure di controllo degli assembramenti e deve essere sempre mantenuto il distanziamento sociale di 1,5 metri all'interno e di un metro all'aperto. (segue) (Cip)