Taiwan: Covid, scattano le nuove regole e riaprono piscine e stadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il limite ai raduni rimane di 50 persone all'interno e cento persone all'aperto. Nel caso in cui il numero superi la soglia prevista, gli organizzatori devono presentare un piano di prevenzione dell'epidemia. Sono nuovamente consentiti banchetti nuziali, funerali pubblici e celebrazioni, ma non deve essere superato il tetto anti-assembramento previsto. I luoghi di intrattenimento per adulti come le sale karaoke, i bar e le discoteche restano chiusi. I campi da calcio possono ospitare spettatori purché non superino il 50 per cento della capacità e facciano rispettare il distanziamento sociale e l'obbligo di usare le mascherine. Nel caso delle piscine, deve essere applicato un limite del 50 per cento delle presenze e un sistema di tracciamento dei contatti. L'utilizzo delle strutture deve essere organizzato in sessioni distanti almeno 30 minuti e le lezioni di nuoto non devono avere più di nove partecipanti. (Cip)