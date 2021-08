Siria: accordo tra Russia e Turchia per fornire acqua ed elettricità nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia e Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di elettricità e acqua nelle aree sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma (anche nota come Rojava), autorità de facto curdo-siriana che controlla diverse aree del nord-est della Siria. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Secondo la fonte, l’accordo prevede la fornitura di energia elettrica a circa 200 mila persone che vivono nell’area interessata dall'offensiva turca nella Siria nordorientale del 2019, nota come operazione "Sorgente di pace". La fornitura di acqua potabile è prevista per i residenti delle città di Al Hasaka e Tal Tamr, sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi). (Res)